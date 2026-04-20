Москва20 апрВести.Соединенным Штатам следует отпустить находящегося под арестом в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и договориться с этой страной. Такое мнение в интервью телеканалу RT высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский лидер задался вопросом, что Вашингтон намерен делать с Мадуро.
Если вы с катушек не съехали, то вы должны отступить. Не надо признавать ошибки, еще что-то. Отступите и отпустите этого человека, договоритесь с Венесуэлойсказал Лукашенко
29 марта Мадуро впервые за долгое время опубликовал обращение из американской тюрьмы. Венесуэльский лидер заявил, что он и его жена спокойны и в порядке.
3 января США захватили и вывезли из Венесуэлы Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали.