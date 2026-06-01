Москва1 июнВести.Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден будет жить с раком "до конца своих дней". Об этом заявила его супруга Джилл в эфире NBC News.
Комментируя состояние здоровья Байдена, она отметила, что тот "держится нормально". При этом, по словам Джилл, метастазы уже проникли в кости.
Поэтому, думаю, Джо будет жить с раком до конца своих днейсказала бывшая первая леди
В мае 2025 года стало известно, что у Байдена обнаружили рак предстательной железы. В октябре сообщалось, что бывший президент США прошел курс лучевой и гормональной терапии.