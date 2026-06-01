Супруга Байдена рассказала о состоянии здоровья бывшего президента США Супруга Байдена заявила, что он будет жить с раком до конца дней

Москва1 июн Вести.Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден будет жить с раком "до конца своих дней". Об этом заявила его супруга Джилл в эфире NBC News.

Комментируя состояние здоровья Байдена, она отметила, что тот "держится нормально". При этом, по словам Джилл, метастазы уже проникли в кости.

Поэтому, думаю, Джо будет жить с раком до конца своих дней сказала бывшая первая леди

В мае 2025 года стало известно, что у Байдена обнаружили рак предстательной железы. В октябре сообщалось, что бывший президент США прошел курс лучевой и гормональной терапии.