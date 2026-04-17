Сын бывшего президента США Хантер Байден уклоняется от выплаты долгов на $20 млн

Москва17 апр Вести.Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден скрывается в Калифорнии (США) из-за долгов на $20 млн, сообщает газета The New York Post (NYT).

Хантер Байден проживает в двух часах езды к северу от Лос-Анджелеса, уточняет NYT.

Адвокат Хантера Байдена утверждал, что тот проживает в Южной Африке, откуда родом его жена Мелисса Коэн. На самом деле, по словам источников, Хантер обосновался в роскошном поместье площадью 8 тыс. акров в [долине] Санта-Инес пишет NYT

По данным NYT, Хантер замечен 5 апреля в поместье иранского предпринимателя Джо Киани, который принимал у себя всю семью Байденов, включая бывшего президента Джо Байдена.

Хантер Байден имеет задолженность в размере более $20 млн перед несколькими кредиторами. Так, $15-17 млн он должен вернуть юридической фирме Winston & Strawn. Порядка $5 млн Хантер Байден задолжал адвокату Кевину Моррису, а еще $1 млн - галеристу из Нью-Йорка.

Между тем мать внебрачной дочери Хантера Байдена добивается его ареста за неуплату алиментов.

СМИ сообщали, что Хантер якобы незаметно сбежал из Америки на фоне собственного признания того, что имеет долги.