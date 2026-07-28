Обвиненного в изнасиловании иранского актера приговорили к 99 ударам плетью Иранского актера Джамшиди приговорили к 99 ударам плетью за внебрачную связь

Москва28 июл Вести.Знаменитого иранского актера Педжмана Джамшиди приговорили к 99 ударам плетью за сексуальную связь вне брака, передает Tages Anzeiger.

По данным издания, суд оправдал 48-летнего артиста, обвиненного в изнасиловании, однако признал его виновным в "незаконных отношениях" с молодой актрисой.

Осенью 2025 года девушка анонимно обратилась в правоохранительные органы с жалобой на Джамшиди. После этого актера ненадолго арестовали, затем освободили под залог, и он покинул страну.

После того как пострадавшая артистка публично выступила с обвинениями, Джамшиди вернулся на родину и согласился сотрудничать со следствием.