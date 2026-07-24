Обвиняемого в домогательствах прокурора МУС Карима Хана отстранили от должности Ассамблея стран МУС одобрила отстранение от должности прокурора Карима Хана

Москва24 июл Вести.Ассамблея государств - участниц Римского статута в ходе спецсессии в Нью-Йорке отстранила от должности прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который обвиняется в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Согласно источникам..., 82 из 125 государств - членов суда проголосовали за отстранение прокурора от должности. Хан отрицает эти обвинения сказано в сообщении

В мае 2025 года стало известно, что Хан ушел в административный отпуск и временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми в октябре 2024 года.

В июне 2026 года руководящий орган МУС рекомендовал уволить прокурора Хана на фоне секс-скандала.