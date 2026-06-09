Москва9 июн Вести.Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) приняло решение временно отстранить прокурора Карима Хана от занимаемой должности до завершения дисциплинарного разбирательства.

Это следует из пресс-релиза, размещенного на сайте Ассамблеи. Соответствующее решение вступило в силу незамедлительно.

Подробности не раскрываются, однако поводом для такого шага, принятого на основе доклада Управления служб внутреннего надзора ООН и сопутствующих документов, могли стать выдвинутые в отношении Хана обвинения в сексуальных домогательствах.

Бюро также передало материалы дисциплинарного производства на рассмотрение Ассамблеи государств-участников МУС и постановило "в кратчайшие сроки" созвать специальную сессию для обсуждения данного вопроса.

В заявлении подчеркнуто, что отстранение прокурора не является окончательным решением по его делу и не предопределяет его итога.

Ранее Следственный комитет России возбудил в отношении Хана, выдавшего "ордер на арест" президента РФ Владимира Путина, и одобривших это решение судей МУС уголовное дело, в том числе, за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

В мае 2025 года стало известно, что Хан ушел в административный отпуск и временно прекратил исполнение обязанностей на время проведения расследования. Обвинения в сексуальных домогательствах были выдвинуты против него осенью 2024 года.

Газета The Guardian писала, что еще одна женщина обратилась в МУС с заявлением о предполагаемых сексуальных преступлениях Хана, которые, по ее утверждению, имели место в 2009 году.

На тот момент ей было чуть больше 20 лет, и она работала неоплачиваемым стажером в офисе Хана, который тогда был ведущим представителем защиты в МУС и других трибуналах в Гааге.