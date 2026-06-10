Москва10 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с отстранением от должности прокурора Карима Хана назвала Международный уголовный суд (МУС) квазиправовой структурой, вредной для международного права.

Хана ранее выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В 2024 году прокурора обвинили в сексуальных преступлениях.

В беседе с изданием "Ридус" дипломат заявила, что российская сторона неоднократно давала оценку деятельности МУС и его руководства.

Это квазиправовая структура, которая своими псевдоюридическими действиями наносила вред международному праву, людям и странам в целом сказала Захарова

По ее словам, Россия не считает действия суда правомерными и неоднократно указывала на предвзятый характер решений этого органа.

В мае 2025 года стало известно, что Хан ушел в административный отпуск и временно отстранен от исполнения обязанностей на время разбирательства по обвинениям в сексуальных домогательствах, выдвинутым в октябре 2024 года.

В августе того же года The Guardian сообщила, что еще одна женщина уведомила МУС о предполагаемых сексуальных преступлениях, датируемых 2009 годом. На тот момент ей было чуть более 20 лет, и она работала неоплачиваемым стажером в офисе Хана, который тогда был ведущим адвокатом в МУС и других гаагских трибуналах.