Карим Хан планирует оспорить решение об отстранении с поста прокурора МУС Карим Хан намерен оспорить решение об отстранении с поста прокурора МУС

Москва25 июл Вести.Бывший прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан хочет оспорить свое отстранение от должности. Он считает, что решение Ассамблеи государств‑участников Римского статута не соответствует требованиям законности и справедливости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Хана, партнера американской юридической фирмы Bindmans LLP Тайаба Али.

Экс-прокурор инстанции намерен оспорить решение с помощью "всех доступных правовых механизмов". Его защита утверждает, что решение Ассамблеи "не опирается на какие-либо законные и должным образом обоснованные выводы" о том, что Хан допустил должностные нарушения.

Али напомнил, что Управление служб внутреннего надзора ООН более года занималось расследованием обвинений против прокурора, и в подготовленном им докладе не было зафиксировано ни одного случая неправомерного поведения Хана, в том числе действий сексуального характера.

Юрист отметил, что независимая коллегия из трех судей, назначенная Бюро Ассамблеи, изучала собранные материалы ООН в течение трех месяцев, а затем 9 марта "единогласно пришла к выводу, что установленные в ходе расследования факты не подтверждают совершения Ханом серьезного проступка или нарушения служебных обязанностей".

24 июля стало известно, что Карим Хан был отстранен от должности прокурора Международного уголовного суда (МУС). Решение было принято в ходе специальной сессии Ассамблеи государств-участников Римского статута в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. За отстранение Хана проголосовали 82 из 125 государств.

Руководство и управление офисом обвинения Международного уголовного суда (МУС) в период после отстранения Карима Хана перейдет к заместителям прокурора - Маме Мандиай Ньянг (Сенегал) и Назхат Шамим Хан (Фиджи).