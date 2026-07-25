Ассамблея стран МУС отстранила прокурора Карима Хана от должности Обвиняемый в сексуальных домогательствах прокурор МУС Хан отстранен от должности

Москва25 июл Вести.В ходе специальной сессии, прошедшей в штаб‑квартире ООН в Нью‑Йорке, Ассамблея государств‑участников Римского статута вынесла решение об отстранении Карима Хана от должности прокурора Международного уголовного суда (МУС) в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Соответствующее заявление сделала председатель спецсессии Пайви Кокуранта, передает ТАСС.

Ассамблея государств-участников приняла решение большинством голосов… отстранить от должности избранного должностного лица, прокурора Карима Хана, в соответствии со статьей 46, пунктом 2b Римского статута сказала президент Ассамблеи

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что за увольнение прокурора проголосовали 82 из 125 стран МУС. В публикации сообщалось, что Хан отрицает предъявленные ему обвинения в сексуальных домогательствах. Прокурора обвиняют в "неподобающих отношениях сексуального характера" со своей подчиненной.