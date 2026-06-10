Москва10 июн Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik раскритиковала отстраненного главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, усомнившись в том, что он был достоин занимаемой должности.

По словам Захаровой, Хан, выдавший "ордер на арест" президента России Владимира Путина, сам принимал решения о выдаче ордеров на арест на имя глав государств, хотя у суда долгое время были вопросы к нему.

Он выдает "ордера на арест" глав государств, которые не входят в эту структуру, и он же самоотстранился, а теперь вы его временно отстраняете. И все это длится месяцами и годами, потому что вы не понимаете, этот человек достойный или недостойный. Мы где вообще? возмутилась дипломат

Ранее Бюро Ассамблеи государств - участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) приняло решение временно отстранить Хана от занимаемой должности до завершения дисциплинарного разбирательства.

В мае 2025 года стало известно, что Хан ушел в административный отпуск и прекратил исполнение обязанностей на время проведения расследования. Обвинения в сексуальных домогательствах были выдвинуты против него осенью 2024 года.