Москва26 июл Вести.После отстранения от должности бывший прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан лишился иммунитета. Это поможет добиться его выдачи в РФ для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования невиновных, заявили в МИД РФ.

82 из 125 стран-участниц сочли собранные доказательства вины "оскандалившегося британца" достаточными, напомнили в МИД России.

Что касается самого Хана, то больше он не будет пользоваться иммунитетом как международный чиновник в государствах-участниках Римского статута. Надеемся, это поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой говорится в сообщении ведомства, опубликованное в его Telegram-канале

Вместе с тем в МИД отметили, что смена прокурора вряд ли способна кардинально изменить ситуацию в МУС, который изначально задумывался как инструмент для политического давления на неугодных и сведения счетов с политическими оппонентами.

Карим Хан, которого бывшая сотрудница обвиняла в домогательствах, был отстранен от должности прокурора в МУС 24 июля. Экс-прокурор планирует оспорить свое отстранение от должности.

Именно Хан в 2023 году выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В декабре 2025 года Генпрокуратура РФ сообщила, что прокурор Хан и еще восемь судей МУС заочно приговорены Мосгорсудом к срокам от 3,5 до 15 лет лишения свободы.