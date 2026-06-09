Москва9 июн Вести.Расследование по обвинениям прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в сексуальных домогательствах подтвердило факты совершения им серьезного проступка" и "серьезного нарушения служебных обязанностей". Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

К таким выводам пришло бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута — надзорного органа МУС. Сам Хан через своих адвокатов отверг итоги расследования, назвав решение о своем отстранении от должности "незаконным, процессуально несправедливым и не подкрепленным доказательствами".

Защита прокурора намерена обжаловать это решение и "добиваться соблюдения надлежащей правовой процедуры".

В то же время специальная коллегия, привлеченная для правовой оценки итогов расследования Управления служб внутреннего надзора ООН, сочла их на данный момент недостаточно убедительными для окончательных выводов.

Окончательное решение о судьбе Хана должна принять Ассамблея государств-участников Римского статута на специальной сессии, дата которой пока не определена.

В мае 2025 года стало известно, что Хан ушел в административный отпуск и временно отстранен от исполнения обязанностей на время разбирательства по обвинениям, выдвинутым в октябре 2024 года.

В августе того же года The Guardian сообщила, что еще одна женщина уведомила МУС о предполагаемых сексуальных преступлениях, датируемых 2009 годом. На тот момент ей было чуть более 20 лет, и она работала неоплачиваемым стажером в офисе Хана, который тогда был ведущим адвокатом в МУС и других гаагских трибуналах.