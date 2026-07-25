После отстранения Хана руководить офисом прокурора МУС будут его заместители

Управлять офисом прокурора МУС после отстранения Хана будут его заместители После отстранения Хана руководить офисом прокурора МУС будут его заместители

Москва25 июл Вести.Заместители прокурора Международного уголовного суда (МУС) будут осуществлять руководство и управление офисом обвинения после отстранения Карима Хана от должности. Об этом говорится в соответствующем заявлении инстанции, сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что МУС и его прокуратура продолжат выполнять свой мандат. Заместители прокурора - Маме Мандиай Ньянг (Сенегал) и Назхат Шамим Хан (Фиджи) фактически исполняли обязанности Хана с момента его ухода в административный отпуск в мае 2025 года.

Отмечается, что МУС "принял к сведению" решение специальной сессии Ассамблеи государств - участников Римского статута от 24 июля об освобождении Хана от должности. В заявлении МУС также подчеркивается, что его руководство намерено уделять первостепенное внимание обеспечению безопасных и уважительных условий труда для сотрудников.

Ранее стало известно, что на специальной сессии, проходившей в штаб‑квартире ООН в Нью‑Йорке, Ассамблея государств‑участников Римского статута постановила снять Карима Хана с должности прокурора Международного уголовного суда (МУС) в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.