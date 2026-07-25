Москва25 июлВести.Заместители прокурора Международного уголовного суда (МУС) будут осуществлять руководство и управление офисом обвинения после отстранения Карима Хана от должности. Об этом говорится в соответствующем заявлении инстанции, сообщает ТАСС.
В публикации отмечается, что МУС и его прокуратура продолжат выполнять свой мандат. Заместители прокурора - Маме Мандиай Ньянг (Сенегал) и Назхат Шамим Хан (Фиджи) фактически исполняли обязанности Хана с момента его ухода в административный отпуск в мае 2025 года.
Отмечается, что МУС "принял к сведению" решение специальной сессии Ассамблеи государств - участников Римского статута от 24 июля об освобождении Хана от должности. В заявлении МУС также подчеркивается, что его руководство намерено уделять первостепенное внимание обеспечению безопасных и уважительных условий труда для сотрудников.
Ранее стало известно, что на специальной сессии, проходившей в штаб‑квартире ООН в Нью‑Йорке, Ассамблея государств‑участников Римского статута постановила снять Карима Хана с должности прокурора Международного уголовного суда (МУС) в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.