Руководящий орган МУС рекомендовал уволить прокурора Хана на фоне секс-скандала Руководящий орган МУС рекомендовал уволить Карима Хана с поста прокурора

Москва24 июн Вести.Руководящий орган Международного уголовного суда (МУС) рекомендовал уволить британского юриста Карима Хана с поста прокурора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

Согласно информации агентства, Хана предлагают окончательно отстранить от должности за "неподобающие отношения сексуального характера" со своей подчиненной.

Впрочем, окончательное решение о дальнейшей судьбе Хана будут принимать 125 стран – участниц Римского статута на спецсессии Ассамблеи государств – членов МУС.

Еще в мае 2025 года стало известно, что Хан ушел в административный отпуск и временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми в октябре 2024 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала МУС "квазиправовой структурой", вредной для международного права.

Карим Хан - 56-летний британский юрист, специализирующийся на международном уголовном праве. С 2021 года занимал пост прокурора Международного уголовного суда (МУС)