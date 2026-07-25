Москва25 июл Вести.Представители ряда стран — участниц Римского статута, в отношении ситуаций в которых Международный уголовный суд ведет расследования, проводят конфиденциальные консультации о том, как инстанция будет работать после отстранения генпрокурора Карима Хана. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на три дипломатических источника.

Первая конфиденциальная встреча политиков этих стран, как сообщается, прошла 24 июля на полях спецсессии Ассамблеи государств — участников Римского статута. На ней искали "способы преодоления тупика", который может образоваться в работе суда после отстранения Хана.

Один из собеседников агентства рассказал, что "план спасения" МУС несколько государств начали готовить еще до окончания голосования на спецсессии.

24 июля на спецсессии в Нью-Йорке глава Ассамблеи государств — участников Римского статута Пайви Кокуранта объявила, что надзорный орган постановил отстранить Хана из-за обвинений в сексуальных домогательствах. По ее словам, за отстранение проголосовали 82 из 125 государств-участников МУС.