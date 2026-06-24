Reuters выяснил, что ордера МУС останутся в силе, несмотря на увольнение Хана

Reuters: увольнение Хана из МУС не повлияет на выданные при нем ордера Reuters выяснил, что ордера МУС останутся в силе, несмотря на увольнение Хана

Москва24 июн Вести.Возможное увольнение прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана из-за секс-скандала не приведет к отмене выданных при нем ордеров, пишет агентство Reuters.

Хана подозревают в неподобающих сексуальных отношениях с сотрудницей. Руководящий орган МУС рекомендовал его уволить, сам прокурор отрицает обвинения. Вопрос будет рассматривать исполнительное бюро МУС на заседании Ассамблеи стран-участниц в Нью-Йорке 24 июля.

Сторонники Хана утверждают, что он стал "политической мишенью" из-за выдачи ордеров на арест ряда израильских политиков, включая премьера Биньямина Нетаньяху.

Ордера останутся в силе, даже если Хан будет уволен, поскольку они были подтверждены судьями МУС указывается в сообщении Reuters

Как отмечает агентство, Хан ушел в добровольный отпуск еще в мае прошлого года, после этого офисом прокурора руководят его заместители.