Москва25 июл Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Международный уголовный суд (МУС) квазиюридической структурой, которая своим существованием уничтожает представления о законности.

Комментируя РИА Новости отставку прокурора МУС Карима Хана в связи с делом о домогательствах, Захарова заявила, что не хочет копаться "в деталях сексуальных извращений братьев Хан".

Но вот про то, что в мире появилась квазиюридическая структура, которая одним своим существованием уничтожает представления о законности и порядке, говорить надо добавила официальный представитель МИД РФ

Суд начал рассматривать дело по обвинению Хана в сексуальных домогательствах в 2024 году. Сам прокурор обвинения отрицает. 25 июля 2026 года Ассамблея стран МУС отстранила прокурора Хана от должности.