В МИД заявили, что российские специалисты выступают за ликвидацию МУС МИД: эксперты в России считают МУС нереформируемым

Москва26 июн Вести.Российские специалисты в большинстве своем считают, что Международный уголовный суд не подлежит реформированию и должен быть ликвидирован. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества, посол по особым поручениям МИД РФ Илья Рогачев.

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он отметил, что эксперты обсуждают возможность реформы МУС с учетом его многочисленных недостатков.

В нашей стране значительное большинство склоняется к тому, что он реформе не подлежит, его надо просто ликвидировать заявил он на сессии ПМЮФ "Правовые аспекты противодействия неоколониализму"

XIV Петербургский международный юридический форум проводится в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.