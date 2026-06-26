Москва26 июнВести.Российские специалисты в большинстве своем считают, что Международный уголовный суд не подлежит реформированию и должен быть ликвидирован. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества, посол по особым поручениям МИД РФ Илья Рогачев.
Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он отметил, что эксперты обсуждают возможность реформы МУС с учетом его многочисленных недостатков.
В нашей стране значительное большинство склоняется к тому, что он реформе не подлежит, его надо просто ликвидироватьзаявил он на сессии ПМЮФ "Правовые аспекты противодействия неоколониализму"
XIV Петербургский международный юридический форум проводится в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.