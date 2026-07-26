Москва26 июл Вести.Из Международного уголовного суда (МУС) выходят государства, покидая этот тонущий корабль, заявили в МИД РФ.

25 июля Венесуэла объявила о начале процедуры выхода из МУС. В 2025 году о выходе из МУС объявили Буркина-Фасо, Мали и Нигер, входящие в Конфедерацию государств Сахеля (КГС).

Государства начали покидать тонущий корабль. Вслед за странами Конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер) о своем "твердом и безоговорочном" решении выйти из МУС объявила Венесуэла говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, размещенном в его Telegram-канале

В российском МИД указали, что МУС изначально задумывался как инструмент оказания политического давления на неугодные страны и сведения счетов с политическими оппонентами.

14 июля госсекретарь США Марко Рубио пообещал ликвидировать МУС, призвав другие государства присоединиться к этой инициативе. 23 июля Рубио назвал МУС "тупой организацией".