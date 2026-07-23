Москва23 июл Вести.Другие страны при желании могут вступать в "тупой" Международный уголовный суд (МУС), однако США никогда не станут его членом. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Мы не являемся членом этого суда, мы никогда не подписывали соглашения. Если кто-то хочет вступить в эту тупую организацию, то пожалуйста. Но мы не намерены это делать, ее юрисдикция не распространяется на американцев сказал он на пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что США не будут мириться с попытками МУС принять какие-либо меры против граждан страны - как сейчас, так и в будущем.

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани говорил, что юристы города изучают возможность ареста премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС, если тот приедет на Генассамблею ООН в сентябре. Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что задержать Нетаньяху в США никто не сможет. Позже Мамдани признал, что у города нет таких полномочий.