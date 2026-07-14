Иран выступил против кампании США по ликвидации МУС МИД Ирана осудил призыв США ликвидировать Международный уголовный суд

Москва14 июл Вести.США пытаются оградить себя от возможной ответственности за военные преступления, пытаясь добиться ликвидации Международного уголовного суда. Об этом заявил заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади.

Это явный акт шантажа и запугивания, направленный на подавление справедливости, прежде чем она достигнет американских и израильских обвиняемых написал Гарибабади в соцсети X

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении "ликвидировать" МУС и призвал другие страны поддержать эту инициативу. По его мнению, Международный уголовный суд ведет войну против Соединенных Штатов, используя "силу так называемого международного права".