Москва14 июлВести.США пытаются оградить себя от возможной ответственности за военные преступления, пытаясь добиться ликвидации Международного уголовного суда. Об этом заявил заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади.
Это явный акт шантажа и запугивания, направленный на подавление справедливости, прежде чем она достигнет американских и израильских обвиняемыхнаписал Гарибабади в соцсети X
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении "ликвидировать" МУС и призвал другие страны поддержать эту инициативу. По его мнению, Международный уголовный суд ведет войну против Соединенных Штатов, используя "силу так называемого международного права".