Дмитриев прокомментировал начало кампании США против МУС Дмитриев приветствовал меры США против Международного уголовного суда

Москва14 июл Вести.Соединенные Штаты правильно поступают, принимая меры против деятельности Международного уголовного суда (МУС). Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио объявил о ряде мер, направленных на ограничение МУС. Глава Госдепа назвал эту структуру "глобальным трибуналом", сотрудники которого, как он отметил, претендуют на практически неограниченные полномочия.

Приятно осознавать, что США выступают против экстерриториального применения закона и против навязывания своей воли другим, объявляя войну преступному глобалистскому Международному уголовному суду написал Дмитриев

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МУС является квазиправовой структурой, вредной для международного права. Как отмечал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, попытки МУС провести процессы против РФ незаконны.