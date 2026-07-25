Венесуэла объявила о начале процедуры выхода из Международного уголовного суда Венесуэла решила денонсировать Римский статут и покинуть МУС

Москва25 июл Вести.Власти Боливарианская Республики Венесуэла начали процедуру выхода из Международного уголовного суда (МУС), уведомив Организацию Объединенных Наций (ООН) о решении денонсировать Римский статут, на основании которого работает суд.

Об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсиа.

Венесуэла проинформировала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о своем твердом и бесповоротном решении денонсировать Римский статут и начать процедуру своего окончательного выходы из МУС написал глава венесуэльского МИД

Он отметил, что такое решение принято по причине того, что работа МУС обусловлена явной географической предвзятостью и непропорционально сосредоточена на африканских и латиноамериканских странах, нанося при этом ущерб странам Глобального Юга.

Система международного правосудия вместо справедливого применения используется как инструмент для углубления неравенства между народами и игнорирования их права на самоопределение и суверенитет отметил Пласенсиа

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио раскритиковал МУС, назвав его "тупой организацией". Он призвал другие страны помочь Вашингтону "ликвидировать" МУС.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в связи с отстранением от должности прокурора Карима Хана назвала Международный уголовный суд (МУС) квазиправовой структурой, вредной для международного права.