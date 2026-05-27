Парламент Венгрии отменил решение по выходу из МУС Парламент Венгрии остановил выход из МУС

Москва27 мая Вести.Парламент Венгрии нового созыва в среду, 27 мая, принял решение о прекращении процедуры выхода страны из Международного уголовного суда (МУС), которую инициировало предыдущее правительство во главе с Виктором Орбаном. Об этом сообщила спикер парламента Агнеш Форстхоффер, заседание транслировалось на YouTube-канале парламента.

В поддержку соответствующего законопроекта проголосовали 133 депутата, против – 37, воздержались пятеро заявила Форстхоффер

Весной 2025 года парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе из МУС. Бывший премьер-министр Виктор Орбан и другие политики заявляли, что этот суд утратил независимость и стал политизированным.

Как отмечал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Международный уголовный суд представляет собой политический орган, который "унижает феномен судебных процедур и работы суда".