Москва28 апр Вести.Суд на Украине признал ректора Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова коррупционером. Его отстранили от должности, сообщает украинское издание "Инсайдер".

Решение о признании Бугрова коррупционером принял Шевченковский районный суд. Позднее Киевский апелляционный суд оставил решение первой инстанции в силе. Ректора вуза также признали виновным в предоставлении недостоверной декларации об имуществе.

Теперь Бугров больше не может руководить университетом и баллотироваться на новый срок.

Ректор Бугров неоднократно фигурировал в скандалах. В 2024 году студент КНУ Максим Луцик зарегистрировал петицию об увольнении ректора за коррупцию и аморальное поведение. Обращение подписали 25 тыс. человек, после чего документ отправился на рассмотрение украинскому правительству и правоохранительным органам.

В том же году у Бугрова обнаружили элитную недвижимость. Также выяснилось, что университет закупал продукты по завышенным ценам, а еще через год администрации вуза инкриминировали завладение бюджетными средствами при ремонте общежитий.

Помимо этого, Бугрова не раз уличали в сексуальных скандалах. Так, например, в марте 2026 года по соцсетям разлетелись интимные фото и видео ректора в Красном корпусе КНУ. Первого апреля студенты устроили массовый митинг, требуя отстранить главу университета от должности.