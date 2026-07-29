Десять женщин обвинили Джареда Лето в сексуальных преступлениях, пишут СМИ BBC: десять женщин обвинили Джареда Лето в сексуальных домогательствах

Москва29 июл Вести.Десять женщин выдвинули обвинения против актера и музыканта Джареда Лето в домогательствах и сексуальных преступлениях, сообщает BBC. Своими историями они поделились в интервью для документального фильма телерадиокомпании о голливудском артисте.

Как отмечается в публикации, все случаи сексуальных преступлений со стороны Лето произошли с 2002 по 2016 гг. Часть женщин утверждают, что на момент общения с ним они не достигли совершеннолетия.

Ряд женщин, как сообщает BBC, в качестве доказательств предоставили переписки и фотографии. Сам Лето никак не прокомментировал обвинения в свой адрес.