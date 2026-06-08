Звезду французского фильма "Ягуар" арестовали по обвинению в сексуальном насилии BFMTV: арестован обвиняемый в насилии французский певец и актер Брюэль

Москва8 июн Вести.Французский актер и певец Патрик Брюэль, против которого ведется расследование по делу о сексуальном насилии, был взят под стражу полицией, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Полиция взяла под стражу Патрика Брюэля в понедельник, 8 июня сказано в сообщении

Ранее 67-летнего артиста обвинили в попытке изнасилования и сексуальном домогательстве во время Французского кинофестиваля Unifrance, проходившего в Акапулько в 1997 году. Жалобу на певца подала директор французского агентства по экспорту кино- и телепродукции Даниэла Элстнер, которая в то время работала ассистентом на площадке.

Издание Deadline уточнило, что это не единственный случай, когда Брюэля публично обвинили в сексуальном насилии. Так, в 2019 году пять женщин, работавших в элитных спа-салонах, обвинили певца в насилии, но четыре заявления не были приняты из-за отсутствия доказательств.

Адвокат Брюэля при этом опроверг все обвинения, отметив, что тот "никогда никого не принуждал".

В парижском Театре Эдуарда VII были отменены пять последних показов пьесы, в которой играет Брюэль.

Ранее британского актера Ноэля Кларка задержали за попытку изнасилования.