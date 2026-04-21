Москва21 апр Вести.Южнокорейская полиция запросила ордер на арест председателя компании HYBE, агентства известной группы BTS, Бан Си Хека. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ранее глава агентства BTS отрицал какие-либо правонарушения.

Бан Си Хека подозревают в нарушении законов … он ввел в заблуждение первых инвесторов перед листингом HYBE и подтолкнул их к продаже акций частному инвестиционному фонду, связанному с его сообщниками говорится в материале

По версии полиции, в соответствии с заранее заключенным соглашением Бан Си Хек получил около 30% прибыли от продажи после листинга.

BTS – популярная южнокорейская мужская группа. Согласно данным Bloomberg, первый с 2022 года концерт коллектива транслировали в кинотеатрах в разных странах мира.