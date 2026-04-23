Москва23 апр Вести.Пилот южнокорейских ВВС во время полета решил сделать фотографию на память, из-за чего столкнулся с другим истребителем. Об этом пишет газета Korea Herald.

По информации газеты, пилот истребителя F-15, стремясь сделать лучшую фотографию, совершил незапланированный маневр. Самолеты смогли успешно приземлиться, однако из-за столкновения оба судна получили значительные повреждения, на устранение которых понадобилось около 100 млрд вон (более 67 млн долларов).

Согласно данным совета по аудиту и инспекциям Республики Корея, пилот, являвшийся в то время майором ВВС, в декабре 2021 года во время полета снимал себя внутри кабины на память перед переводом на другое место говорится в материале

Пилот, виновный в столкновении, был отстранен. Также его обязали выплатить 87,8 млн вон (более 59 тысяч долларов).

Однако в публикации отмечается, что такие памятные фотографии в то время были традицией, а план маневров был изначально согласован между пилотами.

При этом ранее происшествие не освещалось в СМИ, а ВВС более четырех лет сохраняли инцидент в тайне.

