Москва21 маяВести.Следственные органы проверяют рехаб певца Стаса Пьехи после жалоб одного из пациентов на издевательства. Речь идет о частном учреждении "ПС Клиника", сообщает Telegram-канал Baza.
После поста об издевательствах над пациентами в частном рехабе "ПС Клиника" Следственный комитет Москвы организовал проверку по статье 238 УК РФ — о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасностиговорится в источнике
Поводом для реакции правоохранителей стали публичные заявления мужчины, который проходил там лечение. Мужчина утверждал, что при стоимости в 180 тысяч рублей в месяц его практически пытали, например, не давали спать, включая громкую музыку, или лишали лекарств "за плохое поведение".
Представители рехаба отвергают обвинения, признавшись, что уже привыкли к подобному, так как у них обычно находятся "очень тяжелые пациенты".
Официальной информации о следственных действиях в клинике нет.