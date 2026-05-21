СК проверяет сообщения об издевательствах над пациентами в рехабе Стаса Пьехи СК проверяет рехаб Стаса Пьехи после жалоб пациента на издевательства

Москва21 мая Вести.Следственные органы проверяют рехаб певца Стаса Пьехи после жалоб одного из пациентов на издевательства. Речь идет о частном учреждении "ПС Клиника", сообщает Telegram-канал Baza.

После поста об издевательствах над пациентами в частном рехабе "ПС Клиника" Следственный комитет Москвы организовал проверку по статье 238 УК РФ — о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности говорится в источнике

Поводом для реакции правоохранителей стали публичные заявления мужчины, который проходил там лечение. Мужчина утверждал, что при стоимости в 180 тысяч рублей в месяц его практически пытали, например, не давали спать, включая громкую музыку, или лишали лекарств "за плохое поведение".

Представители рехаба отвергают обвинения, признавшись, что уже привыкли к подобному, так как у них обычно находятся "очень тяжелые пациенты".

Официальной информации о следственных действиях в клинике нет.