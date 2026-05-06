Житель Петербурга пожаловался в СК на рехаб Стаса Пьехи Baza: петербуржец подал жалобу в СК на рехаб-центр Стаса Пьехи

Москва6 мая Вести.Рехаб-центр Стаса Пьехи обвинили в издевательствах над пациентами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как рассказал житель Петербурга Кирилл, он обратился в частный рехаб "ПС Клиника" с рядом неврологических заболеваний, в том числе биполярным расстройством и последствиями травмы головы. По словам мужчины, его привлекла реклама, так как ее лицом выступал Стас Пьеха.

Лечение в центре стоило 180 тысяч рублей в месяц. При этом мужчина уверяет, что столкнулся с издевательствами. В частности, его лишали лекарств за плохое поведение, не давали спать, отказывались вызвать скорую. Всего Кирилл провел в учреждении три месяца, заплатив 540 тысяч рублей.

Между тем представители рехаба заявляют, что у них проходят лечения очень тяжелые пациенты, поэтому к жалобам они уже привыкли.