Драка в петербургской больнице обернулась реанимацией и уголовным делом В больнице Петербурга мужчина сильно избил пациента, возбуждено дело

Москва24 июн Вести.В изоляторе клинико-диагностического блока больницы в Санкт-Петербурге между пациентами произошла драка. В результате одному из мужчин понадобилась реанимация. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате конфликта, 55-летний мужчина получил открытую травму головы и множественные переломы лица. Он в тяжелом состоянии.

Между мужчиной и другим нетрезвым пациентом возник конфликт, в ходе которого последний сильно избил своего оппонента. Нарядом Росгвардии нарушитель был задержан и передан в отдел полиции отмечается в сообщении

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.