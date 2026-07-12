В Ленинградской области задержаны двое за избиение мужчины на парковке

В Ленобласти полиция задержала двоих охранников за избиение мужчины на парковке В Ленинградской области задержаны двое за избиение мужчины на парковке

Москва12 июл Вести.Полиция задержала двух жителей Ленинградской области, подозреваемых в избиении 49-летнего мужчины на парковке торгового комплекса в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел у дома №135 на Московском проспекте днем 10 июля. По данным правоохранителей, на парковке между пострадавшим и неизвестными возник конфликт, в ходе которого мужчине нанесли несколько ударов, после чего скрылись.

Пострадавшего доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

Задержанным 24 и 29 лет, оба работают охранниками и проживают в Ленинградской области. Их задержали в поселке Янино-1 в субботу, 11 июля.

11 июля в 07.30 у дома по Цветному бульвару в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое жителей Ленинградской области 29 и 24-лет, работающие охранниками говорится в публикации

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 111 УК РФ.