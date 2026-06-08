Уголовное дело возбудили после драки на парковке торгового центра в Балашихе

На парковке торгового центра в Балашихе произошла драка, нарушителей задержали Уголовное дело возбудили после драки на парковке торгового центра в Балашихе

Москва8 июн Вести.На парковке торгового центра Балашихи произошла драка. Об этом сообщило управление МВД России по Московской области в MAX.

В полицию об инциденте сообщила местная жительница.

В Дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" поступило сообщение от местной жительницы о том, что на парковке одного из торговых центров, расположенных на Горенском бульваре, происходит драка между гражданами говорится в сообщении

Полицейские выяснили личности нарушителей и доставили их в территориальный отдел. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).