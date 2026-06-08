Москва8 июнВести.На парковке торгового центра Балашихи произошла драка. Об этом сообщило управление МВД России по Московской области в MAX.
В полицию об инциденте сообщила местная жительница.
В Дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" поступило сообщение от местной жительницы о том, что на парковке одного из торговых центров, расположенных на Горенском бульваре, происходит драка между гражданамиговорится в сообщении
Полицейские выяснили личности нарушителей и доставили их в территориальный отдел. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).