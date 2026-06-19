Москва19 июнВести.В Санкт-Петербурге за развращение несовершеннолетней девочки арестован врач частной клиники. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Как установлено, мужчина 1976 г.р. с декабря 2023 года по август 2024 гг. в кабинете частной клиники на ул. Победы неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней.
Таким образом, в отношении злоумышленника расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица от 12 до 14 лет).
Проведены обыски по месту жительства и работы фигуранта; в суде избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также иные потерпевшие от действий обвиняемого.