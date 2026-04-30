Тренера по фигурному катанию из Петербурга обвинили в развратных действиях

На тренера по фигурному катанию Лоскутова завели дело за приставания к подростку Тренера по фигурному катанию из Петербурга обвинили в развратных действиях

Москва30 апр Вести.Тренер по фигурному катанию из Санкт-Петербурга Валентин Лоскутов стал фигурантом уголовного дела о развратных действиях (ст. 135.1 УК РФ). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на исполнительного директора Федерации фигурного катания Ленобласти Анну Старкову.

По ее данным, 23-летний мужчина проявлял нездоровый интерес к подростку-фигуристу 2011 года рождения.

Моему ребенку оказывал странные знаки внимания молодой тренер и судья Валентин Лоскутов. Судя по всему, у него есть какой-то интимный интерес к детям. Я не буду уточнять, но ребенок показывал мне сообщения, рассказывал, так что я в этом не сомневаюсь цитирует Старкову издание

Она предположила, что могут быть и другие потерпевшие, и призвала людей сообщить, если они что-то знают о подобных случаях.

Отмечается, что суд уже назначил Лоскутову меру пресечения в виде запрета определенных действий.