В Москве взят под стражу мужчина за фиктивное лечение ребенка на 6 млн рублей Мошенник выманил 6 млн рублей под предлогом лечения ребенка

Москва27 июл Вести.В Москве 43-летний мужчина заключен под стражу по делу о мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Мужчина обвиняется в хищении мошенническим путем более 6 млн рублей у женщины под предлогом организации лечения ее ребенка говорится в сообщении

В начале сентября 2025 года злоумышленник передал жертве поддельные документы с расчетом стоимости лечения. Он также организовал звонок через мессенджер — якобы от представителя клиники: тот подтвердил условия лечения. Чтобы сильнее запутать женщину, мужчина вел с ней переписку с разных аккаунтов — и от своего имени, и будто бы от лица сотрудника клиники.

Когда женщина обратилась напрямую в клинику, выяснилось, что никаких платежей туда не поступало. После этого мужчина перестал выходить на связь, а украденные деньги потратил на погашение своих долгов.

Сейчас дело находится на контроле прокуратуры.