Москва27 июлВести.В Москве 43-летний мужчина заключен под стражу по делу о мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
Мужчина обвиняется в хищении мошенническим путем более 6 млн рублей у женщины под предлогом организации лечения ее ребенкаговорится в сообщении
В начале сентября 2025 года злоумышленник передал жертве поддельные документы с расчетом стоимости лечения. Он также организовал звонок через мессенджер — якобы от представителя клиники: тот подтвердил условия лечения. Чтобы сильнее запутать женщину, мужчина вел с ней переписку с разных аккаунтов — и от своего имени, и будто бы от лица сотрудника клиники.
Когда женщина обратилась напрямую в клинику, выяснилось, что никаких платежей туда не поступало. После этого мужчина перестал выходить на связь, а украденные деньги потратил на погашение своих долгов.
Сейчас дело находится на контроле прокуратуры.