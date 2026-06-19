Еще одна несовершеннолетняя может быть жертвой остеопата из Петербурга

Врача частной клиники в Петербурге заподозрили еще в одном случае развращения Еще одна несовершеннолетняя может быть жертвой остеопата из Петербурга

Москва19 июн Вести.Главу частной остеопатической клиники в Санкт-Петербурге, которого арестовали 19 июня, проверят по другим эпизодам педофилии. Об этом сообщает РИА Новости.

Установлена еще одна потерпевшая, в отношении которой могли быть совершены действия сексуального характера во время сеансов массажа говорится в сообщении

По версии следствия, подозреваемый с декабря 2023 по август 2024 года в кабинете частной клиники неоднократно совершал развратные действия с девочкой.

Андрианову избрана мера пресса в виде заключения под стражу до 15 августа.

Ранее сообщалось, что за развращение несовершеннолетней девочки арестован врач частной клиники.