Экс-директор клиники в Кемерове арестован за опасное лечение от алкоголизма В Кемерове экс-директора клиники арестовали за опасное лечение зависимостей

Москва27 июн Вести.В Кемерове суд арестовал бывшего директора частной клиники. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщил Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области в Telegram.

2026 Центральным районным судом г. Кемерово … рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего директора частной клиники, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей говорится в публикации

По версии следствия, с августа 2024 по февраль 2026 года мужчина занимал пост директора учреждения. С клиентами заключались договоры возмездного оказания услуг по предоставлению проживания и питания. При этом фигурант вместе с другими лицами незаконно предоставлял услуги по снятию абстинентного синдрома, в том числе несовершеннолетней пациентке. Услуги не соответствовали требованиям безопасности.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого под стражу.