Директор и врач клиники в Москве задержаны из‑за жалоб родителей пациентов В Москве арестовали директора и врача клиники с сомнительными методами лечения

Москва15 авг Вести.В Москве следователи продолжают разбираться в деле против директора и врача частной клиники, где, по словам родителей пострадавших, детей с аутизмом лечили, используя сомнительные методики. Главу медучреждения и его помощницу обвиняют в мошенничестве и незаконных операциях с деньгами, сообщает Следственный комитет РФ по Москве.

По данным следствия, с декабря 2017 года по апрель 2026 года медики специально искали родителей детей с аутизмом и другими тяжелыми неврологическими болезнями. Они убеждали семьи, что могут помочь, и предлагали дорогие услуги и препараты. При этом лечение не имело научного обоснования, не подходило по диагнозу и не входило в официальные рекомендации Минздрава.

Средства, полученные от мошенничества, обвиняемые отмывали путем незаконных финансовых операций, используя подставные банковские карты, оформленные на третьих лиц говорится в сообщении говорится в сообщении СК

Сейчас следствие просит суд отправить обвиняемых под стражу.

Ранее сообщалось, что в этой частной клинике проведены обыски и возбуждено уголовное дело по двум статьям.