Москва15 авгВести.В Москве следователи продолжают разбираться в деле против директора и врача частной клиники, где, по словам родителей пострадавших, детей с аутизмом лечили, используя сомнительные методики. Главу медучреждения и его помощницу обвиняют в мошенничестве и незаконных операциях с деньгами, сообщает Следственный комитет РФ по Москве.
По данным следствия, с декабря 2017 года по апрель 2026 года медики специально искали родителей детей с аутизмом и другими тяжелыми неврологическими болезнями. Они убеждали семьи, что могут помочь, и предлагали дорогие услуги и препараты. При этом лечение не имело научного обоснования, не подходило по диагнозу и не входило в официальные рекомендации Минздрава.
Средства, полученные от мошенничества, обвиняемые отмывали путем незаконных финансовых операций, используя подставные банковские карты, оформленные на третьих лиц говорится в сообщенииговорится в сообщении СК
Сейчас следствие просит суд отправить обвиняемых под стражу.
Ранее сообщалось, что в этой частной клинике проведены обыски и возбуждено уголовное дело по двум статьям.