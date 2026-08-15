Москва15 авгВести.Полиция города Москвы провела задержание главврача частной клиники "ПланетаМед" Василия Генералова. Это произошло после поступивших жалоб на деятельность сотрудников медицинского учреждения, сообщает РЕН.
В пятницу в клинике прошли обыски.
Василия Генералова, главврача московской клиники "ПланетаМед", на которую жалуются родители детей с РАС, задержалинаписано в сообщении источника
Ранее также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Пациентов вводили в заблуждение касательно реальной природы заболевания и эффективности предлагаемых методов лечения.