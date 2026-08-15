В Москве задержали главврача частной клиники после жалоб и обысков Полиция задержала главврача частной клиники, на которую поступали жалобы

Москва15 авг Вести.Полиция города Москвы провела задержание главврача частной клиники "ПланетаМед" Василия Генералова. Это произошло после поступивших жалоб на деятельность сотрудников медицинского учреждения, сообщает РЕН.

В пятницу в клинике прошли обыски.

Василия Генералова, главврача московской клиники "ПланетаМед", на которую жалуются родители детей с РАС, задержали написано в сообщении источника

Ранее также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Пациентов вводили в заблуждение касательно реальной природы заболевания и эффективности предлагаемых методов лечения.