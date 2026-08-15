Гендир московской клиники арестован до 28 сентября после жалоб пациентов

Суд арестовал гендира частной клиники в Москве по обвинению в мошенничестве Гендир московской клиники арестован до 28 сентября после жалоб пациентов

Москва15 авг Вести.Чертановский районный суд города Москвы арестовал генерального директора частной клиники "Медлайн" Василия Генералова. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Ранее он был задержан. На клинику жаловались родители детей с РАС, которых вводили в заблуждение.

Суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября 2026 года в отношении Генералова Василия Олеговича написано в сообщении

Его обвиняют в нескольких случаях мошенничества и неправомерном обороте средств платежей в составе организованной группы.