Москва15 авгВести.Чертановский районный суд города Москвы арестовал генерального директора частной клиники "Медлайн" Василия Генералова. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Ранее он был задержан. На клинику жаловались родители детей с РАС, которых вводили в заблуждение.
Суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября 2026 года в отношении Генералова Василия Олеговичанаписано в сообщении
Его обвиняют в нескольких случаях мошенничества и неправомерном обороте средств платежей в составе организованной группы.