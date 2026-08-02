В Москве проверяют жалобы на клинику, глава которой исчез после возбуждения дела Глава клиники с сомнительными методами лечения пропал после возбуждения дела

Москва2 авг Вести.Руководитель московской клиники "Планета Мед" Василий Генералов пропал после возбуждения уголовного дела, сообщает Telegram-канал Mash.

Василий Генералов вместе с напарницей вернулся из Сингапура, успел побывать в Красноярске, а после возбуждения дела исчез. Сейчас в России его не могут найти говорится говорится в сообщении

Следственный комитет завел уголовное дело после жалоб более сотни семей, которые предъявляли претензии к врачам клиники, в которой оказываются сомнительные медицинские услуги при лечении аутизма. Родители сообщали о применении необоснованных и потенциально опасных методик, а также сообщали оба ухудшении состояния их детей после терапии.

По данному факту следственными органами столичного СК возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах и по доводам публикации, сообщает СК РФ.