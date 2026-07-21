Главе СК доложат о проверке по факту организации нелегального детсада в Москве

Бастрыкину доложат об организации нелегального детсада в Москве Главе СК доложат о проверке по факту организации нелегального детсада в Москве

Москва21 июл Вести.Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки в связи с сообщениями об организации нелегального детского сада в Москве. Об этом Следственный комитет РФ сообщает в MAX.

Ранее из социальных медиа ведомство узнало о том, что в многоквартирном доме в Кузьминках организовали детсад для детей мигрантов, который посещали десятки малышей. Следственные органы ГСУ СК России по столице начали доследственную проверку.

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Беляеву Д. В. доложить о ходе проверки и по доводам публикации пишет ведомство

Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате Следственного комитета.