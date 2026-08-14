Силовики провели обыски в частной клинике в Москве по делу о мошенничестве

В Москве проведены обыски в частной клинике, возбуждено дело по двум статьям Силовики провели обыски в частной клинике в Москве по делу о мошенничестве

Москва14 авг Вести.В одной из частных клиник города Москвы прошли обыски по уголовному делу о мошенничестве и причинении вреда здоровью детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Речь идет о медицинской клинике на Варшавском шоссе. По данным следствия, в ней родителям говорили некорректную информацию о реальных причинах заболевания их детей и эффективности предлагаемых методов лечения.

Следствие полагает, что действия сотрудников клиники приводили к причинению тяжкого вреда здоровью несовершеннолетних.

Проведены обыски, … в ходе которых изъята финансовая, медицинская и организационная документация учреждения, электронные носители информации и иные значимые для следствия материалы написано в канале СК в MAX

В настоящее время следствие продолжает устанавливать всех причастных лиц и полную картину произошедшего.

Расследование дела продолжается, его ход и результаты находятся на контроле центрального аппарата ведомства.