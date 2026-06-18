Два стоматолога подрались в Москве после ссоры их дочерей в детском саду

Две девочки поссорились в детсаду Москвы, их отцы-стоматологи подрались Два стоматолога подрались в Москве после ссоры их дочерей в детском саду

Москва18 июн Вести.В одном из московских детских садов две девочки поссорились, в результате чего выяснение отношений позже перенеслось на их отцов. Оба врачи-стоматологи. Об этом сообщает "МК".

Инцидент произошел еще в 2024 году. Отец одной из девочек пришел забирать ее и увидел на ее лице ссадины и синяки. Выяснилось, что у нее произошел конфликт с другой девочкой.

Мужчина поговорил с обеими и призвал дружить, а не конфликтовать. Позже он созвонился с отцом второй девочки и обсудил инцидент.

Но на следующий день тот приехал к его дому и избил. Для первого это обернулось двумя операциями, а для второго – уголовным делом.

Но затем избивший обвинил избитого им коллегу в нападении на его дочь. И теперь уже в отношении первого мужчины было возбуждено дело.

В качестве доказательства он приложил аудиозапись, в которой сотрудники детсада якобы рассказали о неадекватном поведении пострадавшего мужчины.

Однако эксперты поставили под сомнение достоверность записи, обратив внимание на признаки монтажа.

Позже сторона, предоставившая запись, попросила перенести заседание суда по уголовному делу о причинении вреда здоровью.