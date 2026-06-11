"Банальная ложь": в подмосковном рехабе отреагировали на обвинения постояльца В подмосковном рехабе назвали ложью обвинения сбежавшего постояльца в насилии

Москва11 июн Вести.Обвинения сбежавшего из реабилитационного центра для зависимых "Мост надежды" постояльца в избиении и незаконном удержании – ложь, заявил методист-психолог центра Андрей в интервью ИС "Вести".

В Луховицах силовики изучают методы работы специалистов в реабилитационном центре "Мост надежды". По словам бывшего постояльца, в центре избивают, не выпускают за ворота, а также отбирают телефон и назначенные врачами лекарства. За малейшее непослушание могли запереть в подвале, привязать к кровати или избить.

Съемочную группу "Вестей" встретил у ворот методист-психолог Андрей. Мужчина рассказал, что за десятилетие работы центра такой скандал у них впервые. По его словам, силу к постояльцам никто не применяет.

Это ложь, и мы вчера в этом разобрались. Банальная ложь обиженного реабилитанта, который не прошел курс и выбрал побег сказал Андрей

Сейчас в центре находится около 20 человек. Многие лежат не в первый раз. Постояльцы не подтвердили факты насилия или незаконного удержания.

Никаких избиений, никакого незаконного лишения свободы. Лично я не был свидетелем такого. Избиений точно нет рассказал постоялец Сергей

Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по факту оказания в реабилитационном центре услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также незаконного лишения свободы одного из постояльцев.

С просьбами провести проверку и дать оценку должностным лицам к прокурору Московской области обратилась уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. В рехабе следователи уже провели обыски, изъяли документацию и допросили постояльцев.