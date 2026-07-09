Белгородский Минздрав возмущен слухами об интимных съемках в одной из больниц

Появилась реакция на слухи об интимных съемках в одной из больниц Белгорода Белгородский Минздрав возмущен слухами об интимных съемках в одной из больниц

Москва9 июл Вести.Появившуюся в сети информацию о съемках интимного характера, которые якобы проводились в стенах Волоконовской ЦРБ, прокомментировал глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников.

Он подчеркнул, что для любого медработника региона данная информация является оскорблением. Врачи круглосуточно находятся на службе, спасая жизни, в том числе и тех, кто пострадал от атак врага.

Со стороны правоохранительных органов требований дать объяснения по поводу выдуманного сюжета к администрации ЦРБ также не поступало, проинформировал министр здравоохранения Белгородской области.

Первоисточник, опубликовавший скандальный пост, признал, что его публикация не содержит ничего, кроме слухов, и удалил первоначальную публикацию говорится в сообщении Иконникова "ВКонтакте"

Кроме того, один из упомянутых в обсуждениях под скандальной публикацией сотрудников этой больницы обратился с исковым заявлением в правоохранительные органы о защите чести, достоинства и деловой репутации, подчеркнул министр.

Он также напомнил, что каждый из числа медперсонала и администрации ЦРБ оставляет за собой право на защиту в юридическом поле.