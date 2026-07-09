В подмосковном Минздраве разоблачили дипфейк с главврачом больницы в Мытищах

Глава подмосковного Минздрава: видео с главврачом об отсутствии топлива – фейк В подмосковном Минздраве разоблачили дипфейк с главврачом больницы в Мытищах

Москва9 июл Вести.Дипфейком назвал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин появившееся в запрещенных в РФ соцсетях видео, на котором якобы главный врач больницы в Мытищах заявляет о полном отсутствии горюче-смазочных материалов в учреждении.

Минздрав Подмосковья официально заявляет, что данный материал ФЕЙК написал Забелин в мессенджере MAX

Министр пояснил, что на видео – главный врач Красногорской, а не Мытищинской больницы. За основу для фейка взято видео, на котором медик комментирует состояние пострадавшего и оказание ему медицинской помощи.

Подмосковная скорая помощь полностью обеспечена топливом и работает в штатном режиме подчеркнул глава регионального Минздрава

Он обратился к журналистам и жителям Московской области с просьбой перепроверять информацию, которая появляется в соцсетях, а также доверять официальным источникам.