Москва6 июнВести.Информация о якобы задержании представителя Министерства обороны в Краснодарском крае по подозрению в совершении преступления не соответствует действительности. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Отмечается, что распространяемые в соцсетях видеоматериалы содержат явные и грубые признаки подделки.
Злоумышленники сгенерировали аудиодорожку, имитирующую голос руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александра Рунова, которая была синхронизирована с настоящими видеокадрами из официального комментарияговорится в сообщении
В ведомстве обратились к журналистам и блогера с просьбой использовать только достоверные источники информации.
Как пишет "Коммерсант", в фейковом видеоролике была распространена информация о якобы задержании в Новороссийске генерала Минобороны, подозреваемого в получении взятки от представителя коммерческой организации за покровительство при исполнении гособоронзаказа.