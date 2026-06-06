В полиции Кубани опровергли фейк о задержании представителя Минобороны В МВД Кубани назвали фейком задержание представителя Минобороны

Москва6 июн Вести.Информация о якобы задержании представителя Министерства обороны в Краснодарском крае по подозрению в совершении преступления не соответствует действительности. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Отмечается, что распространяемые в соцсетях видеоматериалы содержат явные и грубые признаки подделки.

Злоумышленники сгенерировали аудиодорожку, имитирующую голос руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александра Рунова, которая была синхронизирована с настоящими видеокадрами из официального комментария говорится в сообщении

В ведомстве обратились к журналистам и блогера с просьбой использовать только достоверные источники информации.

Как пишет "Коммерсант", в фейковом видеоролике была распространена информация о якобы задержании в Новороссийске генерала Минобороны, подозреваемого в получении взятки от представителя коммерческой организации за покровительство при исполнении гособоронзаказа.